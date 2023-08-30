The Guardian: У 2023 році безпілотники атакували РФ і Крим майже 200 разів

У період з січня по серпень 2023 року дрони атакували територію Росії та тимчасово окупованого Криму майже 200 разів.

Про це свідчать дані аналізу BBC Verify на основі відстеження повідомлень у російських ЗМІ, передає The Guardian.

“Від початку року було зафіксовано понад 190 ймовірних атак безпілотників у РФ та в окупованому Криму”, — зазначає британська газета.

Журналісти вказали, що удари, які відбулись уночі 30 серпня, були націлені щонайменше на 6 російських регіонів, є наймасштабнішими в 2023 році.