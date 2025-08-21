The Guardian: Трамп відклав власну участь у мирних переговорах, очікуючи на зустріч Путіна і Зеленського

Президент США Дональд Трамп наразі має намір залишити Росію та Україну самостійно організувати зустріч між їхніми лідерами без прямої участі з його боку, повідомили представники адміністрації, знайомі з ситуацією. Це крок назад від переговорів щодо припинення вторгнення Росії в Україну.

Про це пише The Guardian.

За словами чиновників, наступним етапом для завершення війни в Україні в баченні Трампа залишається двостороння зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп упродовж останніх днів говорив своїм радникам, що має намір провести тристоронню зустріч із двома лідерами лише після того, як вони зустрінуться вперше самостійно. Проте чи відбудеться ця початкова зустріч, залишається незрозумілим, і Трамп не має наміру брати участь у її організації.

В телефонному інтерв’ю ведучому ток-шоу Марку Левіну на WABC у вівторок Трамп також сказав, що, на його думку, було б краще, аби Путін і Зеленський зустрілися без нього.

“Я просто хочу побачити, що станеться на зустрічі. Вони якраз займаються її організацією, і ми подивимось, що буде далі”, — сказав Трамп.

Небажання Трампа підштовхнути Путіна й Зеленського до зустрічі з’явилося на тлі його визнання останніми днями, що завершити війну в Україні складніше, ніж він очікував. Торік під час передвиборчої кампанії він заявляв, що зможе досягти цього за 24 години.

З того часу він шукає швидкого мирного врегулювання після того, як термін, відведений ним Росії на завершення війни, закінчився цього місяця. Після зустрічей із Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі в понеділок він сказав, що розпочав кроки для організації двосторонньої зустрічі.

Один із високопосадовців адміністрації охарактеризував ситуацію як підхід Трампа “почекати й подивитися”, чи можна буде призначити зустріч Путіна й Зеленського. Однак останніми днями було мало ознак прогресу, і в Білого дому немає списку можливих місць, де така зустріч могла б відбутися.

Білий дім у заяві зазначив: “Трамп і його команда з нацбезпеки продовжують взаємодіяти з російськими та українськими посадовцями щодо організації двосторонньої зустрічі для припинення вбивств і завершення війни. Це не відповідає національним інтересам — вести подальші переговори з цих питань публічно”.

Після зустрічей у Білому домі Трамп поговорив із Путіним телефоном. Дзвінок тривав близько 40 хвилин. Зовнішньополітичний радник Путіна Юрій Ушаков пізніше заявив, що обидва лідери домовилися про призначення старших переговорників для прямих перемовин між Росією та Україною.

Ця заява сигналізувала, що двостороння зустріч може залишатися віддаленою перспективою, навіть попри оптимізм генсека НАТО Марка Рютте, який висловив припущення, що вона може відбутися протягом двох тижнів. Путін же відкидав попередні спроби Зеленського зустрітися особисто від початку війни.

На пресконференції після зустрічей у Білому домі в понеділок ввечері Зеленський сказав, що переговори європейських лідерів із Трампом були зосереджені на гарантіях безпеки для України в будь-якій мирній угоді, щоб Росія не відновила своє вторгнення.

Трамп запропонував долучитися до гарантій безпеки, але виключив відправку американських військ як частини наземних сил в Україні. Очікується, що допомога США буде у формі обміну розвідданими або, можливо, авіаційної підтримки.

Раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив у програмі CNN “State of the Union” після саміту Трампа й Путіна на Алясці, що Путін погодився, аби США могли запропонувати Україні гарантії безпеки, подібні до 5-ї статті НАТО про колективну самооборону.

“Ми змогли отримати таку поступку: що США можуть надати захист, подібний до статті 5, і це одна з головних причин, чому Україна хоче бути в НАТО”, — сказав Віткофф.

Але прийняття Путіним натівських гарантій безпеки може бути не таким простим. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також припустив, що Росія повинна бути одним із гарантів безпеки для України — пропозиція, з якої, за словами одного посадовця, у Білому домі в приватному порядку посміялися.

“Українська сторона запропонувала, і наша делегація тоді погодилася, опрацювати гарантії безпеки за участю всіх постійних членів Ради Безпеки ООН — тобто Росії, Китайської Народної Республіки, Сполучених Штатів, Франції та Великої Британії”, — сказав Лавров.

Після зустрічей у Білому домі Зеленський також виклав план закупівлі американської зброї на 90 млрд доларів через Європу для отримання гарантій безпеки та для того, щоб США купували дрони в України. Чи входило це до угоди про постачання зброї Україні, яку Трамп оголосив минулого місяця, залишалося незрозумілим.