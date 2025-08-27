The Guardian: Набули чинності 50% мита Трампа на імпорт з Індії через купівлю російської нафти

У США набули чинності 50% мита на більшість товарів з Індії — рішення адміністрації Дональда Трампа, ухвалене як покарання за закупівлю Нью-Делі дешевої російської нафти. Нові тарифи стали найбільшими для індійських експортерів за останні роки й можуть серйозно вдарити по економіці країни та глобальних ланцюгах постачання.

Про це пише The Guardian.

Реклама

Реклама

Мито, яке набуло чинності відразу після опівночі 27 серпня, загрожує серйозними втратами для індійської економіки та подальшими збоями у світових ланцюгах постачання.

25% мито на індійські товари почало діяти на початку цього місяця, але Трамп оголосив про намір подвоїти ставку, посилаючись на закупівлі Нью-Делі російської нафти, які, за словами Білого дому, побічно фінансують війну Росії проти України.

Президент США суттєво підвищив мита на товари з більшості країн світу після повернення до Білого дому у січні, що напружило відносини як із союзниками, так і з суперниками, та посилило побоювання щодо інфляції.

Цей крок залишає індійських експортерів серед тих, хто зіткнувся з найвищими митами, запровадженими Трампом. Бразилія також стикається з 50% митом на свої поставки до США.

Міністри Індії заявляють, що країну несправедливо виділили через її торгівельні відносини з Росією, і попереджають: це, ймовірно, призведе до більшої співпраці Нью-Делі з Москвою та Пекіном і віддалить її від Вашингтона.

Більшість індійського експорту до США (на $87,3 млрд минулого року, за даними Торгового представника США) тепер обкладатиметься високим митом, хоча деякі ключові товари, зокрема смартфони, поки що залишаються поза списком.

Цей крок, підтверджений у повідомленні Міністерства внутрішньої безпеки США на початку тижня, змусив економістів прогнозувати різке падіння торгівлі між двома країнами.

“Мені байдуже, що Індія робить із Росією. Вони можуть разом тягнути свої мертві економіки вниз — мені все одно”, — заявив Трамп у липні на Truth Social.

В Індії реакція була викличною. Уряд відмовився припинити закупівлі російської нафти, а прем’єр-міністр Нарендра Моді закликав громадян купувати лише місцеву продукцію.

“Ми всі маємо дотримуватись мантри — купувати лише товари Made in India. Тиск на нас може зрости через мита, але ми це витримаємо”, — сказав Моді у вівторок, закликаючи крамарів вивішувати великі вивіски з рекламою вітчизняної продукції.

Головний економіст Goldman Sachs по Індії Сантану Сенгупта попередив, що тривале 50% мито може знизити зростання ВВП нижче 6% (проти прогнозованих 6,5%). Тим часом конкуренти з Туреччини та Таїланду, які мають нижчі американські мита, вже відбирають американських покупців дешевшими пропозиціями.

Близько 30% експорту Індії до США — включно з фармацевтикою, електронікою, сировиною для ліків і нафтопродуктами — на суму $27,6 млрд залишаються безмитними. Але галузі, як-от текстиль, коштовності та морепродукти, що сильно залежали від американського ринку, стикаються зі скороченням замовлень. “За 50% мита експортувати дуже складно”, — сказав Сенгупта.

Ефекти вже відчутні. Федерація індійських експортних організацій (FIEO) повідомила, що виробники текстилю та одягу в Тірупурі, Делі й Сураті вже зупинили виробництво через “погіршення цінової конкурентоспроможності”.

“Індійські товари стали неконкурентними порівняно з продукцією з Китаю, В’єтнаму, Камбоджі, Філіппін та інших країн Південно-Східної та Південної Азії”, — заявив президент FIEO С. К. Ралхан.

Акції Індії впали напередодні введення мит: у Мумбаї індекс BSE Sensex знизився на 1% (на 849 пунктів) до 80 876.

США — найбільший ринок збуту Індії, який забезпечує майже третину експорту в ключових секторах, як-от коштовності, ювелірні вироби й текстиль, що підкреслює потенційний економічний удар.

Навіть якщо суперечка щодо мит стихне, найбільшою жертвою стане довіра у відносинах із Вашингтоном.

“Трамп усе зруйнував. Важка робота двох країн, які спершу не довіряли одна одній, але все ж змогли побудувати стратегічні відносини, тепер під загрозою. Відновлення триватиме довго, і, ймовірно, не станеться, доки Трамп не піде”, — сказав високопоставлений індійський торговий чиновник на умовах анонімності.

Міністр закордонних справ С. Джайшанкар назвав вимогу Вашингтона припинити закупівлі російської нафти “необґрунтованою та нерозумною” і звинуватив Захід у лицемірстві, зазначивши, що Європа торгує з Росією набагато більше. Щоб уникнути додаткових американських мит, Індії доведеться замінити близько 42% імпорту нафти.

Хоча Трамп звинуватив Індію в непрямому фінансуванні війни Росії проти України через купівлю російської нафти, проти Китаю, який також є великим покупцем, він подібних заходів не вживав.

Він також намагався знизити напруженість у відносинах із Москвою, запросивши президента РФ Володимира Путіна до Аляски на саміт цього місяця й навіть припускаючи тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським як частину зусиль із завершення війни.

Попри напруження, Джайшанкар заявив, що торгівельні переговори США та Індії тривають.

“Ми дві великі країни, нам потрібно розмовляти, лінії не перервані”, — сказав він.

Попередні надії на торгівельну угоду з обмеженням мит на рівні 15% зникли після того, як Індія відмовилася відкрити свій аграрний ринок для американських фермерських товарів, побоюючись зашкодити бідним селянам.

Індія змістила акценти на Росію, яку називає “всепогодним другом”, і Джайшанкар нещодавно відвідав Москву для зустрічі з Путіним, який, як очікується, відвідає Нью-Делі пізніше цього року. Моді також здійснить перший за сім років візит до Китаю для участі в саміті ШОС, щоб стабілізувати відносини після смертельного зіткнення в Гімалаях у 2020 році, що призвело до глибокої кризи у двосторонніх відносинах.

“Індія рухатиметься в бік Китаю обережно, але не повністю. Є фактор довіри з минулого і багато історичних питань для врегулювання, але реальність у тому, що Індії доведеться вести бізнес із Китаєм”, — сказав ще один високопоставлений індійський чиновник.

“Чинна трампівська адміністрація може встановити рекорд за кількістю автоголів із ключовим двостороннім партнером за такий короткий період”, — заявив аналітик з Південної Азії Майкл Кугельман.