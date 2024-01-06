Суспільство

The Guardian: Мешканців Бєлгорода пропонують евакуювати

6 Січня 2024 12:33
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Бєлгород

Російські чиновники в південному прикордонному місті Бєлгород запропонували евакуювати збентежених та наляканих жителів – безпрецедентна заява, яка послідувала за хвилею смертельних українських атак. Про це пише The Guardian.

Кремль намагався зберегти видимість нормального життя на внутрішньому фронті, але недавні удари по Бєлгороду наблизили війну до домівок росіян.

Запевнення губернатора В’ячеслава Гладкова про те, що налякані мирні жителі можуть переїхати, є наймасштабнішим заходом, прийнятим великим російським містом, зазначає видання. Він сказав: «Я бачу кілька звернень у соціальних мережах, де люди пишуть: нам страшно, допоможіть нам перебратися до безпечного місця. Звісно, ми допоможемо! Ми вже перевезли кілька сімей.

Його пропозиція прозвучала через день після того, як внаслідок нічного обстрілу було поранено щонайменше дві людини та вибито шибки у багатоповерхових будинках, що викликало широке занепокоєння мешканців. Обстріл змусив міську владу раніше закликати жителів заклеїти вікна скотчем, щоб уникнути розльоту осколків від вибухової хвилі – міра, поширена по всій Україні.

Менше тижня тому внаслідок українського обстрілу Бєлгорода загинули 25 людей – це найсерйозніший напад на російських громадян з початку війни, яку самі росіяни здебільшого палко підтримують.


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