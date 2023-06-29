Політика

The Economist: Приниження Володимира Путіна

29 Червня 2023 19:49
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Путін зазнав невдачі як реформатор, допустивши вкорінення корупції та економічну стагнацію і не зумівши зробити Росію чимось більшим, ніж просто постачальником вуглеводнів, тоді як епоха нафти та газу добігає кінця. Такого висновку дійшло лондонське ділове видання The Economist.

“Путін все більш очевидно зазнає поразки як великий полководець в Україні. Після заколоту Пригожина він показав, що не може виконати навіть головного обов’язку лідера — забезпечити безпеку держави.

Заколот, схоже, застав Кремль зненацька. Так проіржавіла розвідка під керівництвом колишнього шпигуна.

Оптимісти можуть сприйняти слабкість Путіна як доказ, що його правління приречене. Але реальність така, що деспоти навіть слабкі можуть проіснувати довго, якщо немає очевидної альтернативи і є багато зброї.

Путін не має ресурсів для масштабного наступу. Доходи від продажу газу та нафти впали, розрив між доходами та витратами збільшується. Зараз Путін, схоже, має намір відновити свою владу шляхом жорстоких репресій та чисток. Але рано чи пізно його здатність вирішувати з неприємностями покине його”.


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