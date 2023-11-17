The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу

Видання The Economist назвало експрезидента США Дональда Трампа найбільшою загрозою для світу 2024 року в разі його переобрання.

У статті нагадують, що Трамп лідирує на республіканських праймеріз, а за даними кількох опитувань, він випереджає президента США Джо Байдена в штатах, які «коливаються».

«Це небезпечний момент для того, щоб така людина, як пан Трамп, знову стукала у двері Овального кабінету. Демократія у себе вдома перебуває в біді», — пише The Economist.

У матеріалі йдеться про те, що Америка також стикається зі зростаючою ворожістю за кордоном: їй протистоять Росія в Україні, Іран і його союзники на Близькому Сході, Китай через Тайванську протоку і в Південно-Китайському морі.

На думку журналістів, «Трамп-2» буде більш організованим, ніж «Трамп-1».

«Істинно віруючі займуть найважливіші пости. Трамп не буде обмежений у своїх прагненнях до відплати, економічного протекціонізму і театрально екстравагантних угод. Не дивно, що перспектива другого терміну Трампа приводить у розпач світові парламенти і зали засідань», — йдеться у статті.

The Economist пише, що найбільшу загрозу Трамп становить для своєї власної країни.

«Повернувши собі владу завдяки відмові від виборів у 2020 році, він, безсумнівно, утвердиться у своєму внутрішньому переконанні, що тільки переможені дозволяють собі дотримуватися норм, звичаїв і самопожертви, які роблять націю. Переслідуючи своїх ворогів, Трамп вестиме війну з будь-яким інститутом, який стане на його шляху, включно із судами та Міністерством юстиції», — вважають журналісти.

На думку видання, перемога Трампа наступного року матиме глибокі наслідки і за кордоном.

Зокрема, Китай та його друзі тішитимуться з того, що американська демократія не працює. Якщо Трамп зневажає процесуальні та громадянські права в США, то його дипломати не зможуть проголосити їх за кордоном. Глобальний Південь отримає підтвердження своїм підозрам у тому, що американські заклики чинити правильно насправді є лише вправою в лицемірстві. Америка стала б просто ще однією великою державою.

Видання пише, що за кордоном перший термін Трампа виявився кращим, ніж очікувалося. Його адміністрація надала зброю Україні, домоглася укладення мирної угоди між Ізраїлем, ОАЕ і Бахрейном, а також налякала європейські країни, змусивши їх збільшити витрати на оборону. Політика Америки щодо Китаю стала більш яструбиною. Якщо придивитися, то ще одне транзакційне президентство може принести певні вигоди. Байдужість Трампа до прав людини може зробити уряд Саудівської Аравії більш поступливим після закінчення війни в Газі та зміцнити відносини з урядом Нарендри Моді в Індії.

«Але другий термін буде іншим, тому що світ змінився. У транзакційності країн немає нічого поганого: вони зобов’язані ставити на перше місце власні інтереси. Однак прагнення Трампа до угод і його уявлення про інтереси Америки не обмежені реальністю і не спираються на цінності», — йдеться в матеріалі.

Журналісти нагадали, що «Трамп вважає, що для Америки витрачати кров і скарби в Європі – це погана угода».

«Тому він погрожує закінчити війну в Україні за один день і розвалити НАТО, можливо, відмовившись від зобов’язання Америки розглядати напад на одну країну як напад на всі», — ідеться у статті.

На думку журналістів, на Близькому Сході Трамп, найімовірніше, беззастережно підтримуватиме Ізраїль, хоч би як сильно це розпалювало конфлікт у регіоні. В Азії він може піти на угоду з головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб відмовитися від Тайваню, оскільки не розуміє, навіщо Америці вступати у війну з наддержавою, що володіє ядерною зброєю, в інтересах крихітного острова.

The Economist пише, що, знаючи, що Америка залишить Європу, Путін матиме стимул продовжувати боротьбу в Україні та прибирати до рук колишні радянські країни, такі як Молдова або країни Балтії. Крім того, без американського тиску Ізраїль навряд чи зможе домогтися внутрішнього консенсусу щодо мирних переговорів із палестинцями.

Журналісти заявили, що другий термін Трампа став би переломним у тому сенсі, в якому не став таким перший.

«Перемога підтвердила б його найбільш руйнівні інстинкти щодо влади. Його плани зустрінуть менший опір. А оскільки Америка проголосувала за нього, знаючи про найгірше, її моральний авторитет впаде. Вибори вирішуватимуться десятками тисяч виборців усього в кількох штатах. У 2024 році від їхніх бюлетенів залежатиме доля світу», — йдеться у статті.