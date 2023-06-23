The Economist: Будуємо Україну 2.0

Українська війна точиться на два фронти, пише впливовий британський журнал The Economist. На 1000-кілометровому фронті її армії атакують глибоку оборону росіян. Водночас на внутрішньому фронті Україна визначає, якою вона буде, коли бойові дії припиняться. І те, і інше має значення, і обидва стануть серйозним випробуванням для України та тих, хто її підтримує.

Через два тижні контрнаступ України відстає від плану. Її війська повернули собі частину території, але ЗСУ зазнали втрат і ще не пробилися через багатокілометрову територію російських мінних полів, танкових пасток і окопів. Навіть якщо Сили оборони прорвуть деякі лінії, вони ризикують бути затиснутими та знищеними ворожою артилерією та безпілотниками.

Це протверезна перспектива. Однак переважна більшість українських військ ще має вступити в бій, і поки вони не вступлять, ніхто, навіть українські генерали, не знають справжню силу обох сторін. Найближчими тижнями українська армія з’ясує, чи зможе Володимир Путін утриматися, і встановить військові умови для продовження конфлікту.

Домашній фронт менш драматичний, але все залежить від нього. Росія може продовжувати окупацію земель, але якщо Україна в кінцевому підсумку стане процвітаючою, демократичною та безпечною, тоді війна пана Путіна буде повністю провалена. І навпаки, якщо Україна поверне собі територію лише для того, щоб зануритися в трясовину корупції, бідності та політичного насильства, вона відмовиться від ідеалів, за які її громадяни так мужньо боролися. Конференція в Лондоні цього тижня та саміт НАТО у Вільнюсі, Литва, 11-12 липня закладають фундамент для успіху чи провалу.

Українські націєтворчі стикаються з величезними перешкодами. Найбільшим є те, що поки пан Путін при владі, ця війна навряд чи закінчиться міцним мирним договором. Обидві сторони можуть поговорити — хоча б для того, щоб їх не сприймали як божевільних від війни. Але слову Путіна не варто довіряти, і Україна не захоче формально відмовлятися від претензій на будь-яку територію, яку Росія все ще окупує. Замість цього обидві армії могли б окопатися. Могло б послідувати неофіційне припинення вогню або конфлікт низької інтенсивності, розірваний ракетними ударами, продовження блокади та уривчасті пробні наступальні дії.

Інші перешкоди майже такі ж грізні, хоча принаймні Україна та її союзники можуть їх подолати. Близько 6,2 млн українців втекли за кордон: вони потрібні країні. З боїв повернуться понад 1 мільйон бійців, багато з яких мають поранення та психічні травми. Світовий банк підрахував, що відновлення збитків від першого року війни коштуватиме понад 400 мільярдів доларів — і це було до обвалу дамби в Новій Каховці через російський саботаж. І нарешті, Україна повинна подолати історію корупції та поганого управління, якими Росія довгий час користувалася, щоб підірвати віру українців у своїх лідерів.

Щоб досягти успіху, Україна повинна працювати в багатьох вимірах одночасно. Щоб залучити робітників і приватний капітал, їй потрібно відбудуватися. Щоб розкрити креативність і підприємливість своїх громадян, вона повинна жити за верховенством права. Щоб позбавити пана Путіна права вето на її процвітання, вона повинна переконатися, що її небо та міста достатньо захищені від російської агресії для нормального життя. Кожна з них залежить від іншої, і роботу над ними слід починати зараз, незважаючи на бої. Прогрес допоможе закріпити підтримку Заходу, яка може зменшитися, особливо якщо Дональда Трампа оберуть у 2024 році. Це також дасть сигнал пану Путіну та його друзям, що їхня війна марна.

Зусилля починаються з грошей на відновлення у величезних масштабах. Економіка України стабілізувалася на рівні приблизно двох третин свого колишнього розміру. Зрештою, його майбутнє залежить від приватних інвестицій, але насамперед будуть потрібні державні гроші. Лондонська конференція мала на меті активізувати підтримку з боку банків розвитку та західних спонсорів, а також спокусити бізнес розглядати реформовану Україну як місце для інвестицій.

Багато країн життєво зацікавлені в тому, щоб Україна досягла успіху, а російська агресія була визнана невдалою, але зараз скрутні часи. Уряди не збиратимуть достатньо грошей, особливо якщо вони захищатимуть свої бюджети допомоги, як їм належить. Натомість вони повинні знайти судовий процес, який дозволить їм розглядати приблизно 330 мільярдів доларів російських державних грошей, які вони заморозили, як фонд для виплати компенсації Україні.

Далі йде хороший уряд. Війна відсторонила багатьох олігархів, які стримували Україну. Їхнє місце зайняла когорта підприємців та активістів , багато з яких мають технічний досвід. Уряд Володимира Зеленського вжив заходів проти корупції, зокрема затримав голову Верховного суду за звинуваченнями у хабарництві.

Однак західні офіційні особи попереджають, що, незважаючи на всі його сильні сторони, пан Зеленський нудьгує від деталей, які тягне за собою наполеглива реформа. Коли Україна нарешті проведе вибори, вона ризикує повернутися до старої корумпованої політики. Ось чому вступ до Європейського Союзу є таким важливим. Це створює стимул для реформ і застосування закону. Він також піддає уряду увагу та створює союзників для тих, хто мріє змінити свою країну.

Нарешті приходить безпека. Врешті-решт Україні потрібно вступити до НАТО. Це забезпечило б постійну безпеку за найнижчу ціну, тому що гарантія НАТО за статтею 5 сигналізувала б пану Путіну та його наступникам, що напад на Україну є нападом на весь альянс — битва, яку Росія не зможе виграти. Прив’язуючи найбільшу та найкраще оснащену армію Європи до структур НАТО, це також допоможе стабілізувати Україну та її кордони.

Однак Україна мало виграє від приєднання, поки точиться боротьба — тому що це вимагатиме призупинення дії статті 5, а будь-які сумніви щодо того, коли вона застосовується, послаблять НАТО. Натомість Україні потрібні двосторонні гарантії безпеки та прискорений шлях до членства. Ці гарантії необхідно закріпити в законі, оскільки вони існують між Америкою та Ізраїлем. Вони мають залучити гроші, зброю, інтелект та інвестиції в українську збройову промисловість. Західні війська можуть з часом базуватися в країні. Мета полягає в тому, щоб зробити Україну неперетравною, зробивши майбутнє вторгнення Росії менш можливим.

Це жахливий порядок денний. Якщо Україна воюватиме на фронті, то більший тягар ляже на внутрішній фронт і тим вищими будуть перешкоди до успіху. Тим ще більше підстав для України та її союзників йти вперед.