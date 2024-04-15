Економіка

Tesla звільнить понад 10% персоналу по всьому світу через падіння продажів

15 Квітня 2024 16:35
Tesla
Ілюстративне фото / AP

Компанія Tesla звільнить понад 10% своїх співробітників по всьому світі, йдеться у внутрішній записці, з якою ознайомилося агентство Reuters.

Причиною є падіння продажів та зростання цін на електромобілі.

“Коли ми готуємо компанію до нашої наступної фази зростання, надзвичайно важливо розглянути кожен її аспект для скорочення витрат і підвищення продуктивності”, — наводяться слова гендиректора Tesla Ілона Маска у меморандумі.

Маск відзначив, що керівництво Tesla провело ретельний аналіз та ухвалило «важке рішення» скоротити кількість персоналу більш ніж на 10% у всьому світі.

Найбільший у світі виробник електрокарів мав понад 140 тисяч співробітників у всьому світі станом на грудень 2023 року.

Деяким співробітникам у Каліфорнії та Техасі вже повідомили про звільнення, пише Reuters. Скорочення працівників підтверджують очікування керівництва Tesla, що попит на електрокари поки залишатиметься низьким, — вважає аналітик Крейг Ірвін.

Цього року акції Tesla впали приблизно на 31%, водночас акції деяких конкурентів, як-от Toyota і General Motors, зросли на 45% та 20% відповідно. Це відбувається, зокрема, через повільний перехід споживачів від традиційних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.


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