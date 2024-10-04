Tesla відкликає понад 27 тис. електромобілів Cybertruck через несправності

Компанія Tesla відкликає понад 27 000 автомобілів Cybertruck у США через затримку зображення з камери заднього виду, що може погіршити видимість для водія і підвищити ризик аварії.

Як повідомляє Reuters, це вже п’яте відкликання Tesla для моделей Cybertruck 2024 року випуску, починаючи з січня.

Долати проблему планують оновленням програмного забезпечення автомобіля.

Tesla розпочала поставки Cybertruck лише у листопаді 2023 року після дворічної затримки через проблеми з виробництвом і обмеженням постачання акумуляторів.

Наразі Tesla не розкриває інформацію про кількість вироблених чи доставлених електричних пікапів.