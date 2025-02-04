Теща екскерівника районного ТЦК Харкова купила два люксові автомобілі за 3,4 млн гривень

Державне бюро розслідувань домагається конфіскації двох елітних автомобілів вартістю понад 3,4 млн грн, якими користується родина колишнього керівника районного ТЦК у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

На початку 2024 року ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею 366-2 КК України щодо можливого недекларування майна дружиною ексвійськового посадовця, яка є правоохоронцем.

Слідчі встановили, що родина користується двома новими люксовими автомобілями, оформленими на тещу екскерівника ТЦК. При цьому доказів наявності законних доходів для їх придбання в неї та інших членів сім’ї немає.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже звернулася до ВАКС із позовом про визнання цих активів необґрунтованими та їхню конфіскацію на користь держави.