Кримінал

Теща екскерівника районного ТЦК Харкова купила два люксові автомобілі за 3,4 млн гривень
4 Лютого 2025 12:30
читать на русском →
Ілюстративне фото / Depositphotos
Ілюстративне фото / Depositphotos

Державне бюро розслідувань домагається конфіскації двох елітних автомобілів вартістю понад 3,4 млн грн, якими користується родина колишнього керівника районного ТЦК у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

На початку 2024 року ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею 366-2 КК України щодо можливого недекларування майна дружиною ексвійськового посадовця, яка є правоохоронцем.

Слідчі встановили, що родина користується двома новими люксовими автомобілями, оформленими на тещу екскерівника ТЦК. При цьому доказів наявності законних доходів для їх придбання в неї та інших членів сім’ї немає.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже звернулася до ВАКС із позовом про визнання цих активів необґрунтованими та їхню конфіскацію на користь держави.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Лютого 2025 12:13

Росіяни вдарили балістикою по Ізюму, є загиблі
4 Лютого 2025 11:07

До Сухопутних військ переводять 50 тисяч військових з інших родів військ, – ЗМІ
4 Лютого 2025 10:01

Пропозиція США щодо рідкоземельних металів, схоже, відповідає стратегії Зеленського, – FT
4 Лютого 2025 09:26

Україну вночі атакували понад 60 дронів
4 Лютого 2025 09:05

Понад 100 боєзіткнень за добу: ворог найчастіше атакував на Покровському та Куп’янському напрямках
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки