Суспільство

Терехов звільнив відповідального за бомбосховища у Харкові

27 Червня 2023 16:34
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бомбосховище

Селекторна нарада щодо стану готовності захисних споруд для укриття громадян відбулася сьогодні, 27 червня, у місті Харкові.

Як повідомляє пресова служба міськради, у заході взяли участь керівники міста, області, районів, правоохоронних органів та профільних відомств.

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про ситуацію з доступом до укриттів у місті, а також повідомив, що за неналежний стан сховищ звільнив з посади начальника Управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександра Пушкарьова та оголосив догану директору департаменту Валентину Топчію.

«Я підписав відповідне розпорядження про притягнення до відповідальності осіб, які відповідають за цей напрямок роботи. Вважаю, що цей крок допоможе навести лад. Хоча у нас і непогані показники, але всі 100% укриттів повинні мати належний стан, бо безпека людей – головне», – наголосив міський голова.

Також Ігор Терехов зазначив, що з трьох видів укриттів, які є у Харкові, найгірша ситуація – з протирадіаційними. Що ж до укриттів подвійного призначення та найпростіших укриттів, то вони майже повністю забезпечені всім необхідним.


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