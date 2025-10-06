Терехов: прийдешня зима буде найважчою для Харкова — ворог знищив дві підстанції

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що через нові масовані атаки Росії ситуація з енергопостачанням у місті залишається складною, а наступна зима може стати найважчою за всі роки війни.

Про це він повідомив у своєму дописі.

За словами мера, за останні дні окупанти знищили дві трансформаторні підстанції, які забезпечували місто електроенергією. Це завдало серйозної шкоди потужностям АТ «Харківобленерго».

Реклама

Реклама

«Якщо ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тисяч абонентів, то вже зараз — близько 3,5 тисяч. Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків “Обленерго” та комунальних служб міста», — зазначив Терехов.

Він наголосив, що попри обмежені ресурси міста, «Обленерго» та державної енергосистеми, російські атаки тривають і будь-якої миті можуть спричинити нові руйнування критичної інфраструктури.

«Росія не припинить спроб терору, вона хоче занурити наших людей у холод і темряву. Ми маємо бути готові до всього», — додав мер.

Минулого тижня ворог 29 разів атакував Харків різними типами безпілотників і керованими авіабомбами. Лише за один вечір 15 “шахедів” влучили в енергооб’єкт, що живив частину міста.

Терехов запевнив, що місто продовжує відновлювати котельні, тепломережі, водогони та об’єкти генерації, аби забезпечити харків’ян світлом, теплом і водою: