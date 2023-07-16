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Терехов планує пересадити харків’ян на електробуси

16 Липня 2023 20:31
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транспорт, харків

Місто Харків планує першим в Україні масово запустити електробуси на маршрути громадського транспорту.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, поки що цього не зробило жодне українське місто.

Також мер зазначив, що домовленості з Європейським інвестиційним банком щодо отримання коштів на придбання електробусів були досягнуті під час його робочої поїздки до Лондона.

«Ми домовилися, і вони дуже швидко виділили цей кредит, щоб ми могли закупити електробуси та швидкісні зарядні станції до них, які будуть встановлені по місту. На це нам виділили 15 млн євро під дуже низький відсоток, і на ці кошти ми розраховуємо придбати близько 30 сучасних електробусів. Вони стануть фішкою Харкова», – повідомив Ігор Терехов.

При цьому місто продовжуватиме оновлювати рухомий склад й іншого громадського транспорту. За словами мера, Харків має домовленості про закупівлю сучасних трамваїв, тролейбусів і поїздів для метро.


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