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Тепла погода на Донбасі допомагає ЗСУ стримувати наступ РФ, – розвідка Естонії

10 Лютого 2023 20:25
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війна

Російські військові розпочали новий наступ на Донбасі, проте тепла погода допомагає Збройним силам України вдало оборонятись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, яку приводить EER.

За його словами, активність бойових дій зросла і наразі ініціатива певною мірою перейшла до РФ. Тиск на українських військових є дуже сильним, проте істотних змін на лінії зіткнення немає.

Гросберг зауважив, що наступу окупантів заважає тепла погода, яка не дає промерзнути землі.

“Іншими словами, погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ”, – заявив розвідник.

В Естонії констатують, що найгарячішою точкою зіткнення є Бахмут, а у напрямку Лимана активність РФ підвищилась. Також росіяни зібрали велике угруповання у Запорізькій області та поряд з Вугледаром.


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