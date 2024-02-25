Тепер ще й кабани. Прикордонники попередили порушників про небезпеку

Прикордонники Подільського загону вкотре фіксують у межах прикордонних контрольованих районів прогулянки диких кабанів.

“Попри поганий зір, дикі кабани природою наділені іншими перевагами – вони швидко бігають, добре плавають, мають хороший слух і нюх. Крім того, вони дуже сильні та сміливі тварини, а ще – вміють добре маскуватися”, – нагадали в ДПСУ.

Натрапити на поросячу родину у період шлюбного сезону, або на самку з дитинчатами не найкраща ідея. Адже така зустріч може бути неймовірно небезпечною для людини, а реакція волохатих – непередбачуваною.

“Тож радимо не піддавати ризику своє життя та здоров’я та не ходити звірячим стежками поблизу кордону”, – попередили прикордонники.

Нагадаємо, раніше ДПСУ попереджала про зграї вовків, помічених біля держкордону.