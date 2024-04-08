Телемарафону надали статус критично важливого об’єкта

Каналам, які беруть участь у телемарафоні “Єдині новини “підтвердили статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що Міністерство культури підтвердило статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємств, установ та організацій ТОВ “Ми-Україна” (телеканал “Ми-Україна”), ТОВ “ТРК “Студія 1+1” (телеканал “1+1”), ТОВ “МК ТРК” (телеканал ICTV), ПрАТ “Телеканал “Інтер” (телеканал “Інтер”), державне підприємство “Парламентський телеканал “Рада” (телеканал “Рада”) та Акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (телеканал “Суспільні новини”).

Також з 2024 року такий статус надали й підтвердили: представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), Українському національному інформаційному агентству “Укрінформ”, ТОВ “Новий канал”, ТОВ “Старлайт медіа”, ТОВ “Телеканал СТБ”, ТОВ “Хмарочос медіа”, ТОВ “УНІАН ТБ”, представництву Deutsche Welle, ПрАТ “ТК “ТЕТ” й ТОВ “ТРК “НБМ”.

Крім того, статус критично важливих в особливий період отримали Національна спілка журналістів України та низка інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Міністерства культури та інформаційної політики.

У виданні додають, що станом на лютий 2024 року в Україні було 143 підприємства, установи та організації у сфері культури та інформаційної політики, які є критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.