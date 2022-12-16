Телеканал “Дощ” виселяють зі студії у Латвії

У Латвії медіагрупа “TV3 Group”, яка раніше здавала в оренду приміщення російському телеканалу “Дощ”, розірве договір з позбавленим ліцензії каналом. Про це повідомив представник “TV3 Group” Карліс Позняков.

Рішення прийнято на підставі виявлених Національною радою Латвії з електронних ЗМІ (НРЕЗМІ) порушень та анульованої ліцензії на мовлення.

У компанії повідомляють, що договір оренди приміщення буде розірвано, і приміщення планується звільнити у січні.

“Дощ” припинив мовлення на території Латвії 8 грудня після того, як НРЕЗМІ анулював його ліцензію на мовлення в республіці. Як пояснив голова НРЕЗМІ Івар Аболіньш, рішення про анулювання ліцензії було ухвалено у зв’язку з загрозою національній безпеці та громадському порядку, а також після оцінки комплексу порушень, допущених останнім часом.

Серед порушень: відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, зображення Криму на карті як частини території РФ, допущене телеведучим найменування російської армії “нашою армією” та інші. Також було оцінено інформацію, отриману від Служби державної безпеки, зміст якої голова Нацради не став розголошувати.