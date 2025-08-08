        Політика

        Телефонні розмови Трампа і Путіна тривають годинами через довгі монологи глави кремля, — WSJ

        Федір Олексієв
        8 Серпня 2025 13:33
        читать на русском →
        Президент США Дональд Трамп / Фото: AP
        Президент США Дональд Трамп / Фото: AP

        Телефонні розмови президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна нерідко затягуються на кілька годин через тривалі монологи глави кремля.

        Про це повідомило видання Wall Street Journal з посиланням на колишніх і чинних американських чиновників.

        Реклама

        Трамп зазвичай говорить про наміри відновити економічну співпрацю між США та РФ, тоді як Путін детально викладає свої претензії та вимоги. Серед них — прагнення міжнародного визнання контролю Росії над українськими територіями.

        Через затяжні промови російського президента та потребу у перекладі телефонні дзвінки інколи тривають годинами.

        При цьому Трамп, який зазвичай нетерплячий і любить перебивати, під час цих бесід уважно слухає свого співрозмовника.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини