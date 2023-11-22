Технологічна війна, освіта та Дія: Федоров назвав ключові пріоритети Мінцифри на 2024 рік

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров узяв участь у форумі СУП, який об’єднав бізнес, ІТ-спільноту та українських посадовців.

Про це Михайло Федоров написав у телеграмі.

Міністр розповів про головні напрями роботи Мінцифри у 2024 році. Ключові пріоритети – побудувати найзручнішу цифрову країну, створити нову систему освіти та технологічно посилити Сили оборони України.

“Продовжуємо розвивати defence-tech, збільшувати кількість технологій на фронті, масштабувати ринок безпілотників та систем РЕБу. Важливу роль у цьому відіграє ІТ-індустрія. Це люди, що вміють дивитися на ситуацію під іншим кутом та знаходять унікальні рішення, які потрібні Силам оборони вже зараз”, – висловився Федоров про технологічну війну.

За словами міністра цифрової трансформації, у Дії з’явиться більше нових та зручних послуг, щоб українці отримували державні сервіси всього в кілька кліків.

“Працюємо над трансформацією української освіти. Це фундамент для економічного прориву України та розвитку людського капіталу. Без цієї реформи неможливо побудувати трильйонну економіку. Також запустимо Мрію. Застосунок стане брендом нової освіти та допоможе навчатися кожному українцю”, – додав Михайло Федоров.