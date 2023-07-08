Кримінал

“Техаський стрілок” отримав 90 довічних термінів

8 Липня 2023 16:06
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сша, кримінал

90 довічних термінів, або 900 років тюремного ув’язнення, 24-річному Патріку Крусіусу, також відомому як «техаський стрілок»: такий фінальний вердикт Федерального суду міста Ель-Пасо, штат Техас, був оголошений у п’ятницю, 7 липня.

Засуджений Крусіус у серпні 2019 року здійснив один із найбільш кровопролитних нападів у Сполучених Штатах, під час якого було вбито 23 особи та ще як мінімум 20 поранено. 3 серпня 2019 року стрілок цілеспрямовано приїхав до Ель-Пасо з міста Аллен (неподалік Далласа) і відкрив вогонь з автомата АК-47 по покупцям мексиканського походження в магазині Walmart.

Раніше, у лютому цього року, між адвокатами Крусіуса та прокуратурою було досягнуто згоди про визнання провини підсудним в обмін на пом’якшення вироку. Патрік Крусіус визнав себе винним за всіма 90 пунктами обвинувачення, включно з 23 пунктами звинувачень у злочинах на ґрунті ненависті, які спричинили загибель людей. Слідчі кажуть, що перед стріляниною Крусіус розмістив у мережі репортаж про «латиноамериканське вторгнення в Техас».


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