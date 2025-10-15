ТЦК відкрили понад 47 тисяч проваджень за порушення військового обліку з початку року — Опендатабот

В Україні з початку 2025 року територіальні центри комплектування відкрили понад 47 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку. Третину з них уже завершено. Найбільше випадків зафіксовано у Києві, на Сумщині та Одещині.

Про це свідчить аналітика Опендатаботу.

Станом на початок жовтня зафіксовано 47 046 проваджень, з яких 14 454 — уже завершені. У середньому цього року ТЦК відкривають понад 4,5 тисячі справ на місяць, а рекордним став липень — 7 595 відкриттів, із яких чверть припала на столицю (1 999 випадків, або 26%).

Регіональна статистика:

Київ — 7 163 провадження (15% від загальної кількості);

— 7 163 провадження (15% від загальної кількості); Сумська область — 4 251 (9%);

— 4 251 (9%); Одеська — 3 995 (9%);

— 3 995 (9%); Дніпропетровська — 3 846 (8%);

— 3 846 (8%); Харківська — 3 349 (7%).

Найменше штрафів зафіксовано на заході та у прифронтових регіонах: на Львівщині — 626, Рівненщині — 464, Івано-Франківщині — 315, Херсонщині — 137, а в Луганській області лише 11.

Хто отримує штрафи:

Переважна більшість оштрафованих — чоловіки віком 25–45 років (80% випадків). Жінки отримали 98 штрафів, або 0,2% від загальної кількості. З 31 липня, після набуття чинності нових правил обліку жінок із медичною та фармацевтичною освітою, було відкрито 26 проваджень за новими нормами.

Рекорди та порушники:

Найактивнішим став Сумський міський ТЦК, який відкрив по дев’ять проваджень проти двох чоловіків і ще вісім — проти іншого. Це наразі найбільша кількість штрафів, винесених одній особі в Україні.

В Опендатаботі нагадують, що перевірити наявність протермінованих штрафів від ТЦК можна безпосередньо через їхній сервіс.