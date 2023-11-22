Суспільство

ТЦК варто посилити перевірки у розважальних закладах Харківщини – Синєгубов

22 Листопада 2023 21:04
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мобілізація

Рада оборони Харківської області на черговому засіданні розглянула питання мобілізації. 

Про це йдеться у повідомленні голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, всі відповідальні органи та служби мають співпрацювати у цьому напрямку з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

“Перевірку наявності військово-облікових документів варто посилити у розважальних закладах. Мобілізація має відбуватися виключно із дотриманням чинного законодавства України”, – пише Синєгубов.


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