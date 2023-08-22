Суспільство

Тарифи на тепло в новому сезоні не зміняться – Шмигаль

22 Серпня 2023 17:27
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Шмигаль, тарифи

Кабмін України забезпечує незмінність тарифів на опалення для населення у новому опалювальному сезоні 2023-2024.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засідання уряду 22 серпня.

“Забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні”, – сказав Шмигаль.

Він оголосив, що 22 серпня уряд подовжує дію ПСО (покладання спеціальних обов’язків) на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Це означає, що “Нафтогаз” надалі продаватиме газ постачальникам тепла за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за 1000 куб. м.

“Це рішення – частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів”, – розповів прем’єр-міністр.


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