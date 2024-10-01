Тарифи, банківські перекази та податки: що зміниться для українців з 1 жовтня

У жовтні українців очікує багато нововведень, зокрема зміни, пов’язані з новими податками.

Крім того, Національний банк вводить обмеження на карткові перекази, а уряд збільшує допомогу для безробітних та розпочинає виплату компенсацій за придбання товарів українського виробництва.

Також, цього жовтня українці можливо востаннє переведуть годинники на зимовий час.

Податки зростуть

Рада взяла на себе зобов’язання до кінця жовтня ухвалити зміни до Податкового кодексу та запровадити нові податки, що наберуть чинності “заднім числом” — з 1 жовтня.

Уряд прогнозує, що ці нововведення допоможуть збільшити надходження до державного бюджету на 58 млрд гривень до кінця 2024 року та на 137 млрд гривень у 2025 році.

Основним джерелом додаткових коштів стане підвищення військового збору з доходів громадян — з 1,5% до 5%.

Ліміти на карткові перекази

НБУ з 1 жовтня вводить обмеження на карткові перекази для фізичних осіб. На пів року встановлюється ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для таких переказів.

Це обмеження стосуватиметься всіх рахунків клієнта в одному банку, які використовуються для переказів на рахунки інших фізичних осіб.

За даними НБУ, 98% клієнтів банків здійснюють перекази в межах цього ліміту. Обмеження запроваджуються для боротьби зі схемами “дропів” — осіб, які за винагороду передають свої карткові рахунки для використання іншими, часто з метою відмивання грошей або проведення незаконних транзакцій.

Однак цей ліміт не стосуватиметься рахунків волонтерів, ідентифікованих банками за п’ятьма критеріями, а також осіб з місячним доходом понад 150 тисяч гривень, якщо вони можуть це підтвердити.

Рекрутинг у застосунку “Резерв+”

Сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+ стане доступний у жовтні 2024 року. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Як пояснює Міноборони, новий сервіс рекрутингу у Резерв+ допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями і вподобаннями. Важливо зазначити, що будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

Виплати за програмою національний кешбек

У жовтні розпочнуться виплати за програмою “Національний кешбек”, яка стартувала у вересні.

Ця програма передбачає компенсацію покупцям за придбані товари українського виробництва. Гроші, отримані у вигляді кешбеку, не можна знімати готівкою, але їх можна використовувати для інших покупок або донатів.

Розмір кешбеку становитиме 10% від вартості куплених товарів.

Послуга буде доступна через застосунок “Дія”, куди необхідно додати реквізити спеціальної банківської картки.

Компенсацію можна отримати за товари, виробники яких є учасниками програми “Національний кешбек”, а також у магазинах, які приєдналися до цієї ініціативи.

Максимальна сума кешбеку на місяць становитиме три тисячі гривень.

Інтернет може подорожчати

З 1 жовтня інтернет-провайдерів зобов’язали перейти зі спрощеної системи оподаткування на загальну.

Раніше, як фізичні особи-підприємці, вони сплачували 5% від обороту. Відтепер, за новими правилами, податкова ставка становитиме 18% від прибутку та додатково 20% ПДВ.

Державна податкова служба пояснює це рішення посиленням контролю за оподаткуванням у цій сфері, вважаючи, що багато малих та середніх провайдерів використовують спрощену систему для уникнення сплати податків.

Однак самі провайдери попереджають, що такі зміни можуть призвести до їхнього закриття або до підвищення цін на інтернет-послуги.

Перехід на зимовий час

27 жовтня Україна перейде на зимовий час, і стрілки годинників потрібно буде перевести на годину назад, встановивши природний час у часовому поясі GMT +2.

Закон про скасування літнього часу, який з кінця серпня перебуває на підписі у президента, досі не підписаний Володимиром Зеленським. Якщо закон набуде чинності, Україна не буде переводити годинники на літній час у березні наступного року, порушивши традицію, яка існувала багато років.