Економіка

Тариф на електроенергію для населення не змінюватимуть

30 Січня 2024 21:03
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електроенергія, тарифи

В Україні всі тарифи для населення до кінця опалювального сезону залишаться незмінними, зокрема й на електроенергію.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 30 січня.

Очільник уряду наголосив, що тариф був і залишиться поки на рівні 2,64 гривні за кВт⋅год. Також не змінюватимуть тариф на газ — це 7,96 гривні за кубометр.

Шмигаль також запевнив, що українці, які потребують підтримки, зможуть отримати субсидії. Цього року уряд виділив 50 млрд грн для виплати субсидій. Це на 25% більше, ніж минулого року. Їх зможуть отримати 3 млн українських сімей, сказав прем’єр.

Загалом, за словами Шмигаля, попри продовження енергетичного терору з боку росії, Україна стабільно проходить опалювальний сезон. Зокрема, вперше для опалення країна використовує газ власного видобутку.


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