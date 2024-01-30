Тариф на електроенергію для населення не змінюватимуть

В Україні всі тарифи для населення до кінця опалювального сезону залишаться незмінними, зокрема й на електроенергію.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 30 січня.

Очільник уряду наголосив, що тариф був і залишиться поки на рівні 2,64 гривні за кВт⋅год. Також не змінюватимуть тариф на газ — це 7,96 гривні за кубометр.

Шмигаль також запевнив, що українці, які потребують підтримки, зможуть отримати субсидії. Цього року уряд виділив 50 млрд грн для виплати субсидій. Це на 25% більше, ніж минулого року. Їх зможуть отримати 3 млн українських сімей, сказав прем’єр.

Загалом, за словами Шмигаля, попри продовження енергетичного терору з боку росії, Україна стабільно проходить опалювальний сезон. Зокрема, вперше для опалення країна використовує газ власного видобутку.