Тарнавський: Є успіхи і помітні просування на Таврійському напрямку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський заявив про просування Сил оборони на Таврійському напрямку.

“На Таврійському напрямку є успіхи Сил оборони і помітні просування внаслідок успішних штурмових дій”, – написав бригадний генерал у Twitter.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більш ніж дві роти.

“Знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника. Зокрема 3 танки, 9 одиниць БМП, 2 БпЛА “Орлан-10”, 2 БпЛА “Zala”, БпЛА “Supercam”, 4 самохідні артилерійські установки 2С3 “Акація”, БМ-21 “Град”, 2 гаубиці 2А65 “Мста-Б”, 2 гаубиці 2С19 “Мста-С”, зенітний ракетний комплекс “С-300”, зенітний ракетний комплекс “Бук”, РЕБ “Поле-21””, – зазначив Тарнавський.

Він також додав про знищення 6 місць зберігання боєприпасів ворога.