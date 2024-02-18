Політика

Тарнавський: На Авдіївському напрямку ворог втратив понад 47 тисяч своїх вояків

18 Лютого 2024 12:07
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втрати ворога, авдіївка
Руїни Авдіївки / Фото Reuters

На Авдіївському напрямку українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій.

Як повідомив командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський, за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:

  • особового складу – 47 186 осіб
  • танки – 364
  • артилерійські системи – 248
  • бойові бронемашини – 748
  • літаки – 5

“Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм! За кожного знищеного окупанта! За кожен спалений танк та бронемашину!”, – написав Тарнавський у Telegram.


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