Суспільство

Талібан дав місяць на закриття усіх салонів краси країни 

4 Липня 2023 14:21
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афганістан

Радикальний ісламістський рух “Талібан” наказав протягом місяця закрити усі салони краси в Афганістані. 

Про повідомляє Reuters.

“Крайній термін закриття салонів краси для жінок – один місяць”, – написано у повідомленні. 

В адміністрації додали, що поважають права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права та афганських звичаїв.

Зазначається, що салони краси у містах Афганістану, зокрема столиці – Кабулі, працюють понад останні 20 років. 

Їх відкрили за кілька місяців після повалення режиму талібів наприкінці 2001 року. 

Після того, як у 2021 році до влади повернулися ісламісти, чимало з них продовжували працювати з прикритими вивісками та зачиненими вікнами, що забезпечило деяким жінкам роботу, а їхнім клієнтам – послуги.


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