Політика

Тайвань виявив шість китайських повітряних куль

22 Січня 2024 07:11
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Тайвань

У неділю, 21 січня, міністерство оборони Тайваню виявило шість китайських повітряних куль, що пролітали над Тайванською протокою, одна з яких пролетіла над островом. Про це повідомляє Reuters.

Як йдеться в повідомленні, за останні півтора місяця було вже кілька таких інцидентів. Раніше в січні, за кіль днів до виборів на Тайвані, міністерство у різкій заяві звинуватило Китай у загрозі авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти населення острова за допомогою повітряних куль.

В неділю шість повітряних куль пролетіли над серединною лінією протоки — одна з них пролетіла над островом на його південній околиці. Інші п’ять повітряних куль пролетіли на північ Тайваню, але не над сушею, заявили в міністерстві. В кінці всі кулі попрямували на схід.

Серединна лінія Тайванської протоки раніше слугувала неофіційним бар’єром між Тайванем і Китаєм, але китайські винищувачі, безпілотники, а тепер і повітряні кулі регулярно пролітають над нею. Китай заявляє, що не визнає існування серединної лінії.


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