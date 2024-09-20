Суспільство

Ситуація з повітрям у Києві поступово покращується – КМДА
20 Вересня 2024 13:45
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київ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Забрудненість повітря в столиці України вп’ятеро перевищує норму, проте його якість поступово покращується, особливо у північній частині Києва.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний на пресбрифінгу, пише “Інтерфакс-Україна”.

“Причиною погіршення якості повітря в Києві є пожежі в Київській, Чернігівській і Сумській областях, переважно це пожежі на торфовищах, але також і в лісах.

Крім того, фактична відсутність вітру суттєво впливає на стан повітря, тому забруднювальні речовини не можуть швидко розсіюватися.

За словами Возного, в південній і південно-східній частинах Києва повітря залишається ще досить забрудненим. Забруднення у 5 разів перевищує норму за частинками пилу.


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