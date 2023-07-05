Суспільство

Ситуація стабільна та контрольована – що відбувається на ЗАЕС станом на 5 липня 

5 Липня 2023 09:35
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заес, енергоатом

На Запорізькій атомній станції станом на ранок середи, 5 липня, рівень води у ставку-охолоджувачі – стабільний. Ситуація залишається стабільною та контрольованою.  

Про це повідомила пресслужба “Енергоатому”.

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін – наразі він становить 16,56 м.

“Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища”, – йдеться у повідомленні.

В “Енергоатомі” також нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють від вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.


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