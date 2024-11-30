Ситуація навколо Курахового. Інформація від DeepState

Російські окупанти продовжують чинити тиск на північ від Курахового, зосереджуючи свої зусилля вздовж Курахівського водосховища. Їхня мета — захоплення Старих Тернів, де вже помічено окремі підрозділи ворожої піхоти на підступах до села. Таким чином, можна вважати, що Берестки повністю перейшли під контроль противника. На жаль, у цьому районі все ще поширюються неправдиві звіти про нібито утримання позицій, зазначається у дописі телеграм-каналу DeepState.

Тривають запеклі бої за Сонцівку. Попри постійні прориви ворога, українські сили оборони ефективно стримують атаки, завдаючи значних втрат окупантам.

Ситуація в самому Кураховому

У місті противник активно просувається зі східного напрямку. Російські підрозділи намагаються закріпитися в центральній частині міста, зокрема, в районі багатоповерхівок на вулиці Перемоги та проспекті Прокоф’єва. Ворожа піхота поступово проникає у міські квартали, розширюючи зону свого контролю.

Однак окупантів чекає серйозний виклик — промислова зона Курахового, яку вони вже почали руйнувати артилерійськими ударами. Прорив зі сторони Старих Тернів може суттєво ускладнити утримання промзони українськими силами, адже ворог отримає змогу атакувати її з двох напрямків, перекривши важливі логістичні шляхи.

Активність ворога в районі «кишені»

На ділянці Єлизаветівка–Романівка–Ганнівка–Успенівка бої не вщухають. Ворожа піхота та техніка атакують із кількох напрямків. Окупанти посилили тиск зі сторони Трудового на Успенівку, прагнучи завершити оточення цього району. Також тривають спроби штурму з боку Дальнього.

Південний фланг Курахового

На південь від Курахового російські війська намагаються покращити своє тактичне положення на напрямку Ясна Поляна–Максимівка, рухаючись у бік траси Н15. Їхня мета — створення додаткового тиску на українські позиції у цьому районі.