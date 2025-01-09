Ситуація на фронті залишається складною: за минулу добу відбулось понад 190 зіткнень

На фронті протягом минулої доби відбулось 192 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається складною, йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ.
“Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат”, – йдеться у повідомленні.
Ситуація на фронті
- На Харківському напрямку армія РФ 4 рази штурмувала позиції ЗСУ в районі Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки.
- На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 17 разів. Намагалась вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів.
- На Сіверському напрямку впродовж доби росіяни два рази намагались наступати підрозділи Сил оборони в районі Білогорівки, атаки відбиті.
- На Краматорському напрямку окупанти 3 рази атакували у районі населеного пункту Біла Гора.
- На Торецькому напрямку армія РФ 6 разів атакувала неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка.
- На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 42 штурмові дії армії РФ поблизу населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка.
- На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 38 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового.
- На Времівському напрямку противник здійснив 16 штурмів позицій ЗСУ в районах Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя.
- На Придніпровському напрямку Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили 3 штурми росіян.
- У Курській області ЗСУ відбили 48 атак армії РФ, боєзіткнення не припиняються.
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.
Загалом, минулої доби втрати російських військових склали 1430 осіб. Також ЗСУ знешкодили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 86 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки армії РФ.