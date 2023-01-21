Ситуація на фронті зайшла в глухий кут, – розвідка Британії

Останніми днями найжорсткіші бої точилися в трьох секторах. На північному сході та біля Кремінної. Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захищалася від російської контратаки.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Навколо Донецької області, у Бахмутському секторі, російські та «вагнерівські» сили, ймовірно, відновлювалися в місті Соледар після захоплення його на початку тижня.

На півдні, в Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які вели артилерійські перестрілки та сутички, але уникали будь-яких широкомасштабних наступальних зусиль.

Загалом конфлікт знаходиться в глухому куті. Однак існує реалістична можливість просування Росії навколо Бахмута.