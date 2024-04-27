Політика

Сирський заявив союзникам, що обстановка “складна і має тенденцію до загострення”

27 Квітня 2024 17:25
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рамштайн, сирський
На засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України (т.зв. формат Рамштайн) / Фото телеграм-каналу @osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів у соцмережах про те, як 26 квітня виступив на 21-му засіданні контактної групи з обороноздатності України у форматі “Рамштайн”, що відбулося в онлайн-форматі.

“Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження”, – заявив Сирський.

Головком ЗСУ подякував учасникам контактної групи й особисто главі Міноборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку України.

Як відомо, через прорив російських військ у районі Очеретине на авдіївському напрямку Сили оборони потенційно можуть зазнати загальної поразки в західній і південній частині Донецької області.


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