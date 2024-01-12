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Сирський заявив, що армія РФ не досягла на фронті поставлених задач

12 Січня 2024 15:50
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фронт, сирський

Командування російської окупаційної армії не досягло тих цілей, яке воно ставило в останні місяці.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає “АрміяInform”

Він повідомив, що противник продовжує наступати на декількох напрямках, та в нього є ресурси для цього, але в цілому зимовий наступу армії РФ не має успіху.

“Я би більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі… Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили — ці задачі в них дійсно провалені”.


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