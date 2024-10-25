Сирський заперечив заяву Путіна про оточення українських військ в Курській області

Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію. Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці”, – зазначив Головнокомандувач.

За словами Сирського, починаючи з 8 серпня по теперішній час, російські війська на Курському напрямку втратили в особовому складі – 17819 осіб. З них:

безповоротні – 6662 особи;

санітарні – 10446 осіб;

полонені – 711 осіб.

Втрати ворога, за цей же період, в озброєнні та військовій техніці: