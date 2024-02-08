Сирський відвідав військових на бахмутському напрямку, було ухвалено низку рішень

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини та підрозділи, що тримають оборону на бахмутському напрямку, було ухвалено низку рішень для відсічі ворогу, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

“Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби. Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях”, – ідеться в повідомленні.

Командувач заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, здійснив оцінку ефективності вогневого ураження і розглянув нові способи підвищення вогневих можливостей українських військ.

Із командирами частин і підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.

За результатами роботи на бахмутському напрямку Сирський прийняв низку рішень. Зокрема про зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках і застосування маневру вогневими засобами.