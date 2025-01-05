Політика

Сирський: У грудні дрони ЗСУ уразили понад 54 тисячі цілей противника
5 Січня 2025 12:08
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Ілюстративне фото / Фото 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем (БпС) та радіоелектронної боротьби. Під час відеоконференції було підбито підсумки роботи за грудень та окреслено плани на січень.

За словами Сирського, використання безпілотних систем на полі бою продовжує зростати. Ворожі війська збільшують частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для техніки ЗСУ. Водночас українські військові також розпочали застосування FPV-дронів із подібною технологією, що суттєво підвищує ефективність ураження російської техніки та живої сили.

Ключові результати грудня:

  • Оператори БпС Сил оборони України уразили понад 54 тисячі цілей противника, з яких майже половина (49%) — завдяки дронам-камікадзе.
  • Найвищі результати продемонстрували підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової бригад.
  • Лідером за результативністю став полк БпС під керівництвом майора Роберта Бровді.

Олександр Сирський також заслухав доповіді командувача Сил БпС полковника Вадима Сухаревського та представників Генштабу щодо розвитку безпілотних і радіоелектронних технологій, зокрема авіаційних, наземних і морських безпілотних комплексів.

Подальший розвиток:

  • Завершується робота над концепцією окремої бригади БпС, її типовою структурою та нарощенням спроможностей бригад із посиленою безпілотною складовою.
  • Особливу увагу приділено розвитку підрозділу БпС 155-ї механізованої бригади.

“Дякую воїнам за стійкість і результативність у знищенні ворога”, — підсумував Сирський. Він відзначив кращих бійців підрозділів БпС та поставив завдання на наступний місяць.


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