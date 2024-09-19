Суспільство

Сирський став почесним громадянином Києва
19 Вересня 2024 16:55
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський отримав звання почесного громадянина Києва.

Про це повідомляє Київська міська рада.

“Депутатський корпус Київської міської ради присвоїв звання “Почесний громадянин міста Києва” 15 видатним киянам. Видатні кияни отримали нагороди сьогодні, 19 вересня, на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання”, – йдеться у повідомленні.

Крім Сирського звання “Почесний громадянин міста Києва” отримали письменниця Оксана Забужко, художній керівник опери Національного академічного театру опери та балету України Анатолій Солов’яненко, ректор Київської муніципальної академії музики Олександр Злотник та інші.

Головнокомандувач не був присутній на нагородженні.


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