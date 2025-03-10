Суспільство

Сирський розповів про ситуацію в Курській області
10 Березня 2025 17:04
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація в Курській області РФ знаходиться під контролем українських Сил оборони.

За словами Сирського, низка населених пунктів у зоні бойових дій фактично зруйнована через масовані обстріли з боку російських військ. Попри значну чисельність противника, посиленого північнокорейською піхотою, він зазнає суттєвих втрат.

“Тільки в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти. Окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ завдяки завчасно створеній системі оборони”, – повідомив головнокомандувач.

Сирський наголосив, що для посилення угруповання в регіоні було ухвалено рішення про додаткове залучення сил і засобів, зокрема радіоелектронної боротьби та безпілотної техніки.

Він також спростував російські заяви про загрозу оточення українських підрозділів.

“Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони”, – додав він.

Працюю в операційній зоні угруповання військ “Курськ”. Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю рф…

Posted by Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine on Monday, March 10, 2025

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