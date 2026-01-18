Сирський: РФ планує застосовувати по Україні до 1 тисячі дронів на день

Росія планує суттєво наростити виробництво, щоб застосовувати по Україні до 1000 дронів на день.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський інтерв’ю для LB.ua.

“Ворог планує суттєво наростити виробництво, щоб застосовувати до 1000 дронів на день. Тому, звичайно, ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, та створити умови для проведення переговорів. Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися”, – сказав Сирський.

За його словами, зараз Росія щоденно виробляє 404 “шахеди” різних типів.

“Ми бачимо дії противника, і немає жодних ознак, що вони готуються до якихсь мирних переговорів або ініціатив на полі бою. Навпаки, ми бачимо збільшення інтенсивності бойових дій, нарощення чисельності наступальних угруповань ворога, нарощення обсягів виробництва ударних типів озброєння, ракет, дронів”, – підкреслив Сирський.

Він наголосив, що необхідно продовжувати ефективну боротьбу, ведення бойових дій, щоб максимально зменшити бойовий потенціал ворога.