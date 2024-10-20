Політика

Сирський прийняв низку рішень щодо упередження дій ворога
20 Жовтня 2024 09:53
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Олександр Сирський у одному з військових піідрозділів, які діють на Сумщині та у Курській області рф / Фото телеграм-канал @osirskiy

Напередодні Верховний Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області рф. Про це він повідомив у соціальних мережах.

“Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу ситуація залишається під нашим  контролем. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та  їх пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань. Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат”, – зазначив він. 

За словами Сирського, попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.

“Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю”, – додав Головком.


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