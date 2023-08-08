Суспільство

Сирський провів роботу з командирами на Куп’янському напрямку

8 Серпня 2023 20:59
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куп'янськ, сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав в район бойових дій на Куп’янський напрямок, де попрацював з командирами для прийняття оперативних рішень:

Про це Сирський повыдомив у Telegram.

“Працюємо з командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку. Разом приймаємо всі необхідні оперативні рішення”.

Командувач підреслив визначну роль командирів в обороні країни. “Вони можуть приймати рішення, які повністю відповідають ситуації на місці”, – зазанчив Сирський.

За його словами, від їх стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших бійців. Він також подякував бойовим командирам за мужність та героїзм при виконанні бойових завдань.


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