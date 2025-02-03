Сирський прокоментував вбивство військового та вибухи біля ТЦК

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на вибухи біля територіальних центрів комплектування, що лунали у Рівному та Павлограді, а також вбивство військового ТЦК на Полтавщині.

Про це головком написав у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 1 лютого на Полтавщині застрелили військовослужбовця Збройних Сил України, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області.

Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді – стабільний, поранення легкі.

“Насильство щодо військовослужбовців – неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації”, – написав Сирський.

Як зазначив головком, ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини, а Сухопутні війська намагаються долати проблеми в роботі ТЦК.