Затримано нападника, який застрелив військового у Полтавській області

Поліція Полтавщини затримала чоловіка, який 31 січня здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, застрелив його та заволодів автоматом. Разом зі спільником він втік з місця події, але правоохоронці встановили їхнє місцеперебування та затримали фігурантів.

Деталі злочину

Напад стався на автозаправній станції поблизу міста Пирятин на автодорозі Київ – Харків – Довжанський. Військові супроводжували групу військовозобов’язаних, коли один із чоловіків несподівано вистрілив у військовослужбовця з мисливської рушниці, забрав його автомат і разом зі співучасником втік. Від отриманого поранення солдат загинув на місці.

Затримання підозрюваних

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що після оголошення спецоперації поліція за кілька годин встановила місцеперебування нападників. Спецпризначенці затримали зловмисників у порядку ст. 208 КПК України.

▪ Стріляв у військового 40-річний мешканець Полтавської області.

▪ Його спільником був 36-річний житель Полтави.

Під час обшуку у нападника вилучили зброю. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Поліція Полтавщини затримала чоловіка, який застрелив військового / Фото Нацполіція

Розслідування та можливе покарання

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури відкрили кримінальні провадження за статтями:

▪ Умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ);

▪ Незаконне заволодіння зброєю (ч. 3 ст. 262 ККУ);

▪ Перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 114-1 ККУ).

Санкції цих статей передбачають до 15 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.