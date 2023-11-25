Сирський проінспектував Куп’янський та Бахмутський напрямки: наказано вводити резерви

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав райони ведення бойових дій на Куп’янському та Бахмутському напрямках. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

“Під час роботи у військах Командувач зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про хід виконання поставлених завдань, проблемні питання та порядок їх вирішення”, – йдеться у дописі.

Основна увага була зосереджена на організації ефективного ураження противника, всебічному забезпеченні дій наших військ та максимальному збереженні життів наших воїнів.

“Також були прийняті всі необхідні рішення для посилення оборони на важливих напрямках та застосування резервів”, – повідомили у Сухопутний військах.