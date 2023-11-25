Політика

Сирський проінспектував Куп’янський та Бахмутський напрямки: наказано вводити резерви

25 Листопада 2023 10:29
читать на русском →
бахмут, сирський, куп'янськ

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав райони ведення бойових дій на Куп’янському та Бахмутському напрямках. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

“Під час роботи у військах Командувач зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про хід виконання поставлених завдань, проблемні питання та порядок їх вирішення”, – йдеться у дописі.

Основна увага була зосереджена на організації ефективного ураження противника, всебічному забезпеченні дій наших військ та максимальному збереженні життів наших воїнів.

“Також були прийняті всі необхідні рішення для посилення оборони на важливих напрямках та застосування резервів”, – повідомили у Сухопутний військах.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Листопада 2023 11:35

За уточненими даними, українська ППО збила 74 “шахеди”
25 Листопада 2023 12:33

Під Авдіївкою близько десятка росіян здалися в полон
25 Листопада 2023 11:50

Харківська поліція попередила водіїв про погіршення погодних умов
25 Листопада 2023 11:09

ЧФ РФ, наймовірніше, заряжатиметься крилатими ракетами у Новоросійську
25 Листопада 2023 10:49

В Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
усі думки