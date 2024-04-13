Сирський – про обстановку на Східному фронті

​​Обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступальних дій противника після проведення в рф президентських виборів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону використовуючи десятки танків та БМП.

Як зазначив Сирський у Telegram, цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила “танкодоступною” більшу частину відкритих ділянок місцевості.

“Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху”, – написав Сирський.