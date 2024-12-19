Сирський поговорив з британським адміралом Радакіним

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну бесіду з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним, під час якої обговорив ситуацію на фронті.

Про це Сирський написав у Telegram.

За словами головнокомандувача, він поінформував британського колегу про поточну оперативну обстановку на лінії фронту, яка залишається надзвичайно складною. Сирський зазначив, що за останні дні російські війська знову активізували наступ у кількох районах, однак Сили оборони України змогли зупинити противника і не допустити прориву оборони на жодному з напрямків.

У відповідь адмірал Радакін підтвердив непохитну підтримку України з боку Великої Британії, підкресливши, що у 2025 році буде значно посилено допомогу у різних сферах.

“Велика Британія разом з європейськими партнерами продовжить надавати максимальну підтримку у забезпеченні України озброєнням, технікою, боєприпасами та високотехнологічним обладнанням”, — йдеться в повідомленні.