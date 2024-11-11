Суспільство

Сирський підтвердив контрнаступ росіян у Курській області
11 Листопада 2024 08:53
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війна, курська операція
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час роботи на Курському напрямку / Фото: Commander-in-Chief of the AFU

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи, що беруть участь у бойових діях на Курському напрямку.

Він наголосив на важливості цього району через високу концентрацію ворожих сил.

“Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті”, – зазанчив Сирський у Telegram.

Наразі російські війська, за наказом свого командування, продовжують спроби витіснити українські підрозділи та просунутись вглиб контрольованої Україною території.

За словами Сирського, завданням українських сил на цьому напрямку є стримування ворога і завдання йому максимальних втрат.

“Тому, моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів”, – підсумував головнокомандувач.

Раніше в медіа повідомлялось, що Росія зібрала 50 тисяч військових, включаючи північнокорейських солдатів, які готуються розпочати контрнаступ для відвоювання частини Курської області.


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